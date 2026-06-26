気象庁によりますと26日午後10時29分ごろ、関東・中部地方で震度6弱の地震がありました。震度6弱を観測したのは、山梨東部・富士五湖、震度5弱を観測したのは、山梨中西部、神奈川西部、震度4を観測したのは、神奈川東部、東京多摩東部、東京多摩西部、静岡伊豆、静岡東部となっています。津波情報、各地の詳しい震度などは、情報が入り次第お伝えします。