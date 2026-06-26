◆パ・リーグ西武４Ｘ―３日本ハム（２６日・ベルーナドーム）日本ハムは首位・西武にサヨナラ負けを喫し、連勝は２で止まった。首位とのゲーム差は５に広がった。３―３の９回に３番手・上原がカナリオにサヨナラ弾を献上した。新庄監督は試合後、「今日のカナリオは最初から全部タイミング合ってましたね。今日は誰が投げても打ち返されたんじゃないかなってぐらい、いい振りされました」と、４安打を許した敵軍の助っ人に