柏崎刈羽原発の再稼働に伴い、東京電力から県に拠出される1000億円の使い道が公表されました。原発に近い一部の市に電気料金を補助する案も盛り込まれましたが、原発が立地する柏崎市の桜井市長は「電気料金の軽減は法改正によってなされるべき」と異論を唱えています。ことし、14年ぶりに再稼働した柏崎刈羽原発6号機。東京電力は新潟県の振興のため、1000億円を拠出するとしていました。26日に開かれた東京電力と県の共同会見。