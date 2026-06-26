ボートレース大村の「スポーツ報知杯」が２６日、開幕した。照屋厚仁（４２＝兵庫）は初日、９Ｒの１回走り。３コースからコンマ１５のＳを決めると、まくって攻め、道中も舟足の良さで追い上げたが、３着止まりだった。２０号機は前検から好感触だったが、レース後も「足はいいです。どちらかと言えば、行き足や伸びの方がいい」と気配は変わらず良好。ただ「２Ｍはバタバタしたし、ペラは合いきっていないのかも」と、上積