ボートレース蒲郡の「スポーツニッポン杯争奪蒲郡ボート大賞」は２６日、４日目を開催した。木村亮太（４２＝兵庫）は予選ラストの４Ｒは得点率５・６０、ノルマ２着以上の勝負駆けだったが、２コースからコンマ１１のＳでまくって１着フィニッシュ。予選１５位で準優進出を決めた。３日目前半までオール３連対も同後半１２Ｒで転覆のアクシデント。それでも「出足で押している感じはあるし、回った後の押し感はいいと思う