JR西日本によりますと、台風７号接近に伴い、あす（６月２７日）始発の寝台特急サンライズ瀬戸号の運転を取り止めます。 【写真を見る】【サンライズ瀬戸】27日（土）台風による運転取り止め【JR西日本】 【東京⇒琴平方面】 （６月２７日東京駅２１時２６分発）～（６月２８日琴平駅８時３９分着） 【高松⇒東京方面】 （６月２７日高松駅２１時２６分発）～（６月２８日東京駅７時０８分着）