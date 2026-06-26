ドル円のピボットは１６１．６９円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:34現在） ドル円 現値161.68高値161.85安値161.53 162.16ハイブレイク 162.01抵抗2 161.84抵抗1 161.69ピボット 161.52支持1 161.37支持2 161.20ローブレイク ユーロ円 現値184.37高値184.41安値183.72 185.30ハイブレイク 184.86抵抗2 184.61抵抗1 184.17ピボット 183.92支持1