「まさか自分が詐欺に遭うなんて」作者自身が経験した詐欺被害をもとに「同じ思いをする人がいないように」と書き上げられた作品です。物語は、一本の電話から始まります。「もう一度言ってください」「持ち逃げ……？」電話口で告げられた信じがたい言葉。それは、産前産後という人生でも特に心身が不安定になりやすい時期に、100万円ものお金を失ったという現実でした。>>マンガ「産前産後100万円詐欺られました。」を読む>>マン