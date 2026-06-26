物価高騰が国民生活を圧迫する中、高市政権が打ち出した「消費税減税案」は本当に正しい選択なのか――。「消費税を下げても価格は下がらない」「2年後には“大幅増税”になる」…国民民主党の玉木雄一郎代表は制度の裏に潜むリスクを指摘します。「103万の壁」引き上げに続き提案する次なる物価高対策の“現実解”は「社会保険料の還付」。さらに、審議が難航する「皇室典範改正」や「定数削減」など今後の国会戦略などについてく