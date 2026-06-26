人工知能AIの活用を目指す県内企業とAIの開発者を結ぶ県主催のマッチングイベントが開かれました。工場のエネルギー使用量を減らしたいなど企業側が課題を提示・・一方、開発者側が自社の強みをプレゼンし、新たなビジネスに向け個別に商談が行われました。