【その他の画像・動画等を元記事で観る】 櫻坂46が、新曲「We got your back」のMVを公開した。 ■エネルギッシュなダンスや旗を用いた演出を通して、楽曲の持つ熱量や連帯感を表現 今月開催された『四期生ライブ』で初披露された「We got your back」は、櫻坂46が6月10日に発売した15枚目シングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」に収録されている四期生楽曲。センターは佐藤愛桜が初めて務めた。 自らの