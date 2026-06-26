【その他の画像・動画等を元記事で観る】 NELKEのRIRIKO（Vo・Gu）が、7月3日に放送されるAIR-G’ FM北海道『IMAREAL』にスタジオ初生出演することが決定した。 ■RIRIKO、EPの制作エピソードや楽曲に込めた想いを語る メジャーデビュー以降、「Bouquet」「Chapter」「Greedy!!」と新曲を発表するたびに、リモート出演やコメント出演を重ねてきたRIRIKOが、満を持して『IMAREAL』にスタジオ初生出演