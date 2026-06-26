「西武４−３日本ハム」（２６日、ベルーナードーム）西武がサヨナラ勝ちで連敗を３で止めた。カナリオが３−２の九回無死で上原から左翼へサヨナラ本塁打。人生初の劇弾となり、ヒーローインタビューでは「このように応援してくれるファンの皆さんの前で打てたことをうれしく思います。しっかりと落ち着いて打席に入ることができた」と喜んだ。１−３の七回には、２死走者なしからカナリオが安打を放ったことをきっかけに