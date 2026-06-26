人の命を救うため、災害現場などに出動する警察犬。紹介するのは、ことし警察犬として歩み始めた一匹の犬です。その裏には、壮絶な過去がありました。■熊本県警察学校／熊本市中央区「サーチ！(探して)」「ワンワン！」(発見)推定6歳のオス、ジロー。職業は「警察犬」。 ■開田宏さん「初めてにしては、もう満点やっていいんですけどね。」順調に警察犬の道を歩むジローですが、実は2年前…。■山ぼうしの