厳しいイメージをもたれがちな警察学校。実際の生活を知ってもらおうと、警視庁は警察学校を公開するツアーを始めました。アルミの粉末をつけたハケで瓶についた指紋を採る体験をする大学生。きょう、東京・府中市の警視庁警察学校で行われたのは、「ポリスアカデミーツアー」です。参加した大学生55人が、射撃場で教官から拳銃についての説明を受けたり、学生寮の個室を見たりした後、実際に入校中の警察官が刑事訴訟法や交通捜査