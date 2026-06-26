韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「오기（オギ）」の意味は？「오기（オギ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、人の性格に関する言葉です。「오기（オギ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「負けん気、勝気」でした！「오ᅫ