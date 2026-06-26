◇パ・リーグ西武4―3日本ハム（2026年6月26日ベルーナＤ）西武・西口文也監督（53）は「本当に勝ててよかった」と、3連敗を止めた助っ人コンビを称えた。3―3の9回先頭の打席でサヨナラの7号ソロを放ったカナリオについて「いい働きをしてくれました。最後の最後に強い当たりを打ってくれた。コーチと取り組んでいる成果が出たかな」と、4安打の活躍を称えた。7回は2死満塁から主砲ネビンが同点の2点適時打。体調が万