夏の甲子園を目指す高校野球の新潟大会が来月7日に開幕します。26日、組み合わせ抽選会が行われました。ことしの夏の大会は、県内77校・66チームが出場します。26日に開かれた組み合わせ抽選会にはチームの顧問や監督が集まりました。去年の優勝校・中越の初戦は、3年前の優勝校・東京学館新潟に決まりました。ことし春のセンバツに出場した帝京長岡は長岡と。同じくセンバツ出場の日本文理は、柏崎常盤と柏崎総合の連