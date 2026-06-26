環境省は、温室効果ガスの一種である「フロン」について、回収の規制対象を家庭用エアコンにも広げることなどを盛り込んだ中間とりまとめ案を公表しました。家庭用エアコンの冷媒などに使われる「フロン」は、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの一種で、二酸化炭素の数千倍にのぼる非常に強い温室効果を持つとされています。「フロン」をめぐっては、一部の業者が、エアコンを廃棄する際に適切に処理しておらず、大気中に排出さ