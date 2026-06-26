栃木県上三川町でおきた強盗殺人事件で、指示役とみられる男が実行役の少年に「住人を殺害してでも金品を奪え」という趣旨の指示をしていたことがわかりました。この事件は5月14日、上三川町の住宅で住人の富山英子さんが殺害されたもので、これまでに指示役とみられる竹前海斗容疑者と妻の美結容疑者、実行役の高校生ら4人が強盗殺人の疑いなどで逮捕されています。その後の取材で、海斗容疑者が実行役の少年に対し、「住人を殺害