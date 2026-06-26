女優・広瀬すず（２８）の最新姿が話題を呼んでいる。２６日に自身のインスタグラムを更新し、「ＥＬＬＥ」での撮影ショットを公開したすず。センター分けのウェーブがかったヘアスタイルで、ジュエリーや時計を身に着けたショットやナチュラルメイクで髪をオールバックに結んだ大人っぽい姿を複数枚披露している。キュートな笑顔が印象的の広瀬だが、がらりとイメージが変わったこの投稿に、フォロワーからは「美しい」「