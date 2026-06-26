2つの台風や活発な梅雨前線の影響で、各地で大雨となり、土砂崩れや床上浸水の被害が出ています。27日は1日に2つの台風が関東に接近する見通しで、かなりの大雨となりそうです。■マンホールのフタ吹き飛び…道路陥没大阪市生野区で道路が陥没。近くに設置された防犯カメラが、その瞬間を捉えていました。歩道と車道にあるマンホールから水が噴き出し始め、次の瞬間、まるで爆発したかのように水が噴出しました。26日午前6時ごろま