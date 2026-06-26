純烈の弟分として4月にメジャーデビューした4人組グループ・モナキが、26日放送のテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』（後9：00）に初出演。民放で初パフォーマンスを披露した。【全身ショット】カラフル！お決まりの衣装で登場したモナキモナキは「めちゃくちゃドキドキしています」とコメントしながらも、エネルギッシュに話題曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」をパフォーマンス。ラストのポーズで