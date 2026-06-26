明日からは学校は1時間で帰ってこい▶▶この作品を最初から読む山奥にある小さな農村に家族4人で暮らしていたキヨさんは、お父さんが亡くなり、叔母夫妻の養女となることに。しかし、待っていたのは養母からの執拗ないじめ。小学生のキヨさんは家事や農作業にこき使われ、学校に通うこともままならず…。戦中戦後という激動の時代、絶望しながらも必死に生き続けたキヨさんの人生。孫である漫画家ゆっぺさんがそこに見つ