許さない！▶▶この作品を最初から読む「明るく会社に行くために」出勤前に飲んだ一杯のカルーアミルクが、アルコール依存症の始まりでした。真面目・おとなしい・かたい…人からそんな風にみられる、ごく普通のOLかどなしまるさん。ギスギスした人間関係、コミュ力の低さなどから、会社へ行くことに次第に強い苦痛を感じるようになります。ストレスや孤独感からお酒に逃げるなか、ある日仕事に行く前にお酒を口にしてし