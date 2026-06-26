JR四国によりますと、大雨の影響による６月２７日（土）の運転計画について、以下の線区では、６月２７日（土）始発列車から運転を見合わせ、天候が回復後、線路点検等を実施し異常が無ければ、運転再開を予定しているということです。 【写真を見る】【JR四国】27日（土）一部区間で始発列車から運転見合わせ予讃線・瀬戸大橋線の特急しおかぜ・いしづちは昼前から運転再開予定【香川】 気象状況によっては、時間を要する場合