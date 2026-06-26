◇パ・リーグ西武４―３日本ハム（2026年6月26日ベルーナＤ）サヨナラ勝利の立役者となった西武・カナリオはナインの手洗い祝福にもみくちゃにされながら笑顔が弾けた。3―3の9回先頭の打席で、日本ハム・上原の150キロ直球をとらえ、左翼席に7号ソロを叩き込んだ。連敗を3で止める来日初のサヨナラ弾を放ったカナリオは「人生で初めてのサヨナラホームラン。こんな応援の中で打ててうれしい」と笑顔を浮かべた。2点