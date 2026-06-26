台風7号、8号が27日、相次いで東海地方に最接近する見込みで、雷を伴った激しい雨に注意が必要です。気象台によりますと、台風7号は27日昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて東海地方に最接近する見込みで、8号も午前に東日本・太平洋側に接近し、上陸する可能性があります。27日午後6時までの24時間に予想される降水量は多い所で、三重で200ミリ、愛知で150ミリ、岐阜で100ミリとなっていて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増