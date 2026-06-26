◇プロ野球セ・リーグDeNAー巨人雨天中止（6月26日、横浜スタジアム）巨人の橋上秀樹監督代行が2試合連続の雨天中止に「なかなか恵みの雨と言ってられる状態ではなくなってきてはいると思う」などと述べました。「しょうがないですよね」と苦笑いした橋上監督代行。巨人はここまで広島で2試合、阪神で1試合、今回のDeNAで1試合と4試合が雨天中止となっています。台風7号、8号の影響で、翌27日も朝から大雨の予報となっていて、