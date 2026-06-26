フィギュアスケートのアイスショー「ドリーム・オン・アイス」が26日、横浜市・KOSE新横浜スケートセンターで行われた。男子で世界ジュニア選手権2連覇を果たし、来季シニア転向する17歳・中田璃士（TOKIOインカラミ）は新SP「Alive」を舞い、ダイナミックなジャンプを披露した。アップテンポなナンバーは、振付師のシェイリーン・ボーンさんが選んだ150曲ほどのリストから「自分が選んだ」。宇野昌磨さんの名曲「グレート・