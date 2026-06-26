◇パ・リーグ西武４―３日本ハム（2026年6月26日ベルーナＤ）西武が執念のサヨナラ勝利で、連敗「3」で止めた。3―3の9回、カナリオの7号ソロで劇的なサヨナラ勝利をもぎ取った。流れを変えたのは長谷川の執念だ。2点を追う8回2死にはカナリオ、滝沢の連打で一、二塁のチャンスをつくると、長谷川が2自打球を2度、左足の甲付近に当て、激痛に顔を歪めながらも粘って四球を選び、満塁でネビンに繋いだ。長谷川は走