9回西武無死、カナリオが左越えにサヨナラ本塁打を放つ＝ベルーナドーム西武がサヨナラ勝ち。連敗を3で止めた。1―3の七回にネビンの2点適時打で追い付き、九回にカナリオのソロで試合を決めた。4番手の甲斐野が2勝目を挙げた。日本ハムは先発の伊藤が粘れず、最後は上原が打たれた。