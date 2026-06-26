マルチクリエイター・こっちのけんとが自身のＳＮＳで公開した、瓜二つな人物とのダンス動画が話題となっている。２６日までに自身のインスタグラムを更新。「＠ｋｉｎｔａｌｏ＿さん、ありがとうございました！！！」とお笑いタレント・キンタロー。をタグ付けし、２人で楽曲「だだ」のダンスをする動画をアップ。髪形にメイク、そしてトレードマークのメガネとそっくりすぎるキンタロー。の姿に、ダンスの最後は顔を見合わせ