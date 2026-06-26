日本ダービー２着だったパントルナイーフ（牡３歳、美浦・木村哲也厩舎、父キズナ）は復帰までに全治１年以上とみられていることが判明した。キャロットクラブがホームページで６月２６日、発表した。同馬はダービーのレース後に、美浦トレセンに帰厩後、６月１日に右前膝の骨折が判明。手術後の経過を見ていたが、発表によると、程度は軽いものではなく、現時点での診断として復帰までに全治１２か月以上の期間を要すとのこと