2つの台風が日本列島に接近しています。静岡県には２７日午前に8号、午後に7号が最接近する見込みです。気象庁によりますと台風８号は２７日午前３時ごろに静岡に最接近する見込みです。その後、午後６時ごろには台風７号が最接近します。静岡県内で２６日午後６時から２４時間で予想される雨量は伊豆で３５０ミリなどとなっています。東海道線は、２７日始発から上下線で小田原と熱海駅間で終日運休。熱海と浜松駅間で大幅に本数