気象台は、26日午後9時18分に、暴風警報を下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町などに発表しました。伊豆では、暴風に警戒してください。【暴風（雪）警報（発表中）】■静岡市南部●強風注意報■浜松市南部●強風注意報■沼津市●強風注意報■熱海市●強風注意報■三島市●強風注意報■富士宮市●強風注意報■伊東市●強風注意報■島田市●強風注意報■富士市●強風注意報■磐田市●強風注意報■焼津市●強風注意報■掛川