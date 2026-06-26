気象台は、26日午後9時07分に、暴風警報を大島町、利島村、新島村、神津島村に発表しました。伊豆諸島北部では、暴風に警戒してください。【暴風（雪）警報（発表中）】■千代田区●強風注意報■中央区●強風注意報■港区●強風注意報■新宿区●強風注意報■文京区●強風注意報■台東区●強風注意報■墨田区●強風注意報■江東区●強風注意報■品川区●強風注意報■目黒区●強風注意報■大田区●強風注意報■世田谷区●強風注意報