27日はダブル台風に警戒が必要です。朝は台風8号、夜には7号と時間差で立て続けに直撃する見込みで、1日に2つの台風が上陸となれば、統計史上初めてのことになります。（6月26日「Nスタ」午後6時ごろの放送より）【CGで見る】2つの台風の進路図27日（土）に時間差で関東直撃へ最新情報に注意27日は特急・在来線の一部が終日運休に台風の影響でJR東日本は、27日、東京と伊豆方面を結ぶ特急「踊り子」、千葉方面とを結ぶ特急「し