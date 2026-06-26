元ＳＫＥ４８・桑原みずき（３４）が２６日、結婚したことを発表した。お相手はプロレスラーで第７代ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者のＳＡＮＡＤＡ（３８）。この日放送のフジテレビ系「坂上どうぶつ王国」に２人でＶＴＲ出演し、「今、籍入れてきました」とサプライズで報告した。桑原はＳＡＮＡＤＡについて、「今日、ついさっき私の旦那さんになった方です」と幸せ全開で紹介。「普段はギターで人とか殴ったりしてます。合法的