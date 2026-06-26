県内では22日(月)から断続的に雨が降り続き、佐世保市で県道が陥没するなど、交通機関にも影響が出ました。 気象台は大雨のピークは過ぎましたが、地盤が緩んでいる所があるとして土砂災害に注意するよう呼びかけています。 県内は梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、断続的に雨が降りました。 22日(月)午前6時の降り始めから26日午後3時までに降った雨の量は、 ▼五島市福江で647.5ミリ