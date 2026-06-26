6月26日、サッカーFIFAワールドカップ、グループステージ最終戦でスウェーデンと対戦した日本代表。1－1のドローでグループステージ2位となり、3大会連続の決勝トーナメント進出を決めました。 ■スウェーデン戦 新潟からも熱い声援！ ここまで勝ち点4を積み重ね、引き分け以上で決勝トーナメント進出が決まる日本代表は26日朝、世界ランキング36位