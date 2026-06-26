本州に接近している「ダブル台風」。梅雨前線の影響で、すでに雨が強まっているところがあります。三重県尾鷲市から中継です。尾鷲漁港です。雨は強まったり弱まったりを繰り返していますが、この時間は少し強くなっています。ただ風はほとんどありません。夕方には、一時、バケツをひっくり返したような強い雨、そして冷たい風も吹いていました。東海地方は梅雨前線の影響ですでに大雨になっていて、尾鷲市では降り始めからの雨量