モデルの木下桜さん（27）が2026年6月22日、自身のインスタグラムを更新。モノトーンコーデを披露した。「雨の日ドライブ」木下さんは、「雨の日ドライブ」といい、駐車場で撮影した白Tと黒いパンツを合わせたコーデ姿や、サングラスをかけて車の横に立つ様子を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、頭にサングラスをのせて、白いTシャツと黒いパンツを着用。駐車場を背景に、片手でバッグを抱え、振り返って笑顔をみせ