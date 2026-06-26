離婚してようやく落ち着いてきたところに、元夫からの突然の電話…タイミングが悪すぎますよね。しかも送られてきたのが偽装写真とは、慰謝料逃れのための作戦だったのでしょうか？結婚当時の記憶をたどる真由さんの反応が、これからどうなっていくのか気になります…。>>【まんが】ねつ造写真の送り主は元夫(ウーマンエキサイト編集部)