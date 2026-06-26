21:00 ブラジル雇用統計（5月） 予想5.7%前回5.8%（失業率) メキシコ貿易収支（5月） 予想48.0億ドル前回45.2億ドル 21:30 米卸売在庫（速報値）（5月） 予想0.3%前回0.6%（前月比) 23:00 米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（6月） 予想48.9前回48.9 27日 0:30 カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会出席 EUエネルギー評議会、ホルムズ海峡について協議 BIS