■これまでのあらすじ妻抜きで食べ放題に行き、好きなだけ食事をした夫と息子。そこで夫は息子から母親が怖くて本音を言えなかったことを打ち明けられる。息子を守ると心に誓った夫は妻の泣き落としを「脅し」だと突っぱね、「もう家計を管理させない」と告げるのだった。【妻side STORY】私は無駄遣いをしたことはありません。食費を毎月2万円に抑え、これほど努力して家計管理していることを褒められもせず、まさか責められるな