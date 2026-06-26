巨人は２６日、ＤｅＮＡ戦（横浜）が雨天中止になり横浜スタジアムの室内などで練習を行った。２４日の広島戦（マツダ）に続いて２試合連続、今季４度目の雨天中止。当初から試合の予定がなかった２５日を含め、これで３日間試合なしとなった。６月はこれで残り３試合となり、現状９勝５敗２分けで月間勝ち越しが確定した。６月は交流戦で引き分けを挟んで６連勝もあり、３連敗は一度もない。３、４月は１５勝１２敗。５月