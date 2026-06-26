きょう午後富山市山室の住宅で火事がありました。けが人はいませんでした。こちらは火災が発生した直後の映像です。住宅が激しく焼け窓から炎が噴き出しています。KNBの富山駅北の情報カメラからは、午後4時すぎ、煙が高く立ちのぼり、炎も見えました。長岡記者「富山市山室です。ドラッグストア隣の住宅から煙が上がっています」「あたりは煙の臭いが立ち込めています」富山南警察署などによりますと、きのう午後４時ごろ、富山市