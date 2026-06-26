フジテレビの親会社と金融大手のSBIホールディングスが資本業務提携の検討を始めたことについて、フジの清水社長は「Win-Winの関係になれる」と意義を強調しました。フジ・メディア・ホールディングス清水賢治 社長「これはやっぱり（SBIと）一緒になった方がWin-Winの関係になれるのではないかと思ったので、協業できると判断いたしました」また、清水社長は「フジのビジョンとSBIの金融とメディアを融合する構想が重なる