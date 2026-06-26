熊本地震の発生から2026年4月で10年。福島県の高校で国語教諭を務める和合亮一氏は、2011年の東日本大震災直後から連作詩『詩の礫』を発表し続けるなど、詩人として国際的に高い評価を得る。その和合氏が、被災10年の熊本へ紡いだ5編の詩を、RKK熊本放送のアナウンサーが朗読する。 【写真を見る】【熊本地震10年】震災を紡ぐ詩、声が届ける祈り。『皿』詩：和合亮一／朗読：亀山真依 ※詩の朗読は動画からお聞きいた